PnPensa, Garofano e Abbate dialogano su indagini e sentenze imperfette

PORDENONE – PordenonePensa 2021 prosegue nel cuore della città, nell’Arena Bertilla Fantin di Piazza XX Settembre (in caso di maltempo all’Auditorium Concordia per tutte le serate tranne il 16, per la quale si utilizzerà il Teatro Verdi).

Martedì 13 luglio alle 20:45 l’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano e il giornalista di nera Carmelo Abbate dialogano su casi irrisolti e/o “macchiati” da errori giudiziari ricercandone le cause, siano esse false o errate testimonianze oppure esami scientifici inaffidabili.

Il generale Garofano è esperto di analisi del DNA e della BPA (Blood Patter Analysis); appartiene alle più prestigiose organizzazioni nazionali ed internazionali di Scienze Forensi. E’ stato comandante della Sezione Chimico-Biologica del Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma e per 14 anni del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma. Si è occupato della strage di Erba, di Capaci, dei delitti di Novi Ligure e Garlasco e del caso Cogne.

Abbate ha iniziato come inviato di Panorama, dopo essere arrivato a Milano dalla Sicilia con pochi soldi in tasca e senza un posto per dormire. Si è rimboccato le maniche, ha fatto tanti sacrifici, ha studiato. Si è infiltrato nei campi del sud, nei cantieri del nord, negli ospedali del Mezzogiorno per realizzare inchieste e reportage. Ha un blog molto seguito, Le storie degli altri.

“Il libro nero della giustizia – indagini e sentenze imperfette” è il titolo della serata che percorre un viaggio nel mondo dall’inconfessabile fascinazione oscura, senza mai dimenticare le vittime.

Durante la serata saranno disponibili i libri degli ospiti per il firma-copie.

Per partecipare all’evento, ad ingresso gratuito, è necessario prenotarsi seguendo le istruzioni sul sito www.pnpensa.it (direttamente on line cliccando l’apposito link oppure recandosi o chiamando il negozio Musicatelli al nr. 0434/523039 o al 346/9465359 (tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30).

Mercoledì 14 l’appuntamento è con Gennaro Sangiuliano e Giordano Bruno Guerri nella serata che ha per tema “Potenze mondiali – giochi di potere tra America, Cina e Russia”.