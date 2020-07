PnPensa, Guerri e Crepet sul coraggio della libertà

PORDENONE – PordenonePensa 2020 in città inizia domenica 19 luglio alle 20.30 nell’arena di Piazza XX Settembre (all’Auditorium Concordia in caso di maltempo).

“Il coraggio della libertà” è il titolo della serata che vede come protagonisti Giordano Bruno Guerri – storico, saggista, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani ma anche curatore della rassegna – e Paolo Crepet – psichiatra di lunga data e nota presenza televisiva. In particolare sarà Guerri a condurre il discorso sul sentiero della libertà, argomento dell’ultimo libro dello psichiatra.

“Coraggio e libertà – dichiara – sono inscindibilmente uniti nel pensiero di Paolo Crepet: c’è da attraversare una soglia, abbandonando abitudini e certezze rassicuranti. Racconteremo e discuteremo storie di persone che hanno saputo conquistare, nel duro confronto con le leggi e le regole della tradizione e del presente, un proprio spazio di libertà in cui coltivare un’idea di futuro e speranza.

Perché la libertà può trovarsi ovunque, persino in un carcere, ma richiede la più ambiziosa forma di coraggio, ovvero “quella che dobbiamo inventarci per creare un nuovo mondo se non vogliamo che siano altri a inventarlo per noi – scrive Crepet – quella che i giovani devono riscoprire per non ritrovarsi tristi e rassegnati a non credere più nei loro sogni; quella che tutti devono scovare in se stessi per iniziare un rinascimento ideale ed etico. Perché, alla fine, il coraggio è la magica opportunità che permette di capire il presente e di costruire il futuro.”

Non è stato invece confermato il videocollegamento con il sociologo Luca Ricolfi, che ha già inserito nella sua agenda l’appuntamento con l’edizione 2021 di PordenonePensa, preferirendo di gran lunga presenziare personalmente alla rassegna.

Una serata all’insegna della positività, comunque, in un momento storico di particolari ed inedite restrizioni dettate dall’emergenza pandemica.

A seguire, lunedì 20 a Pordenone, “Vi svelo il trucco”, con la divulgatrice scientifica Beatrice Mautino e il giornalista scientifico Francesco Suman.

Tutti eventi hanno ingresso gratuito.

Per partecipare a quelli di Pordenone (19, 20, 21, 22) è necessario telefonare al nr. 375.5928824.

Per le date di Roveredo (16, 23), invece, non è necessaria prenotazione ma è consigliabile presentarsi con anticipo per consentire lo svolgimento dei necessari protocolli di sicurezza.

Programma integrale su www.pordenonepensa.i