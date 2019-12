PnPensa, ultimo appuntamento con youtuber Mauretto

PORDENONE -!PordenonePensa 2019, rassegna d’idee firmata dal Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, chiude un’annata intensa e positiva con un appuntamento a tema scientifico.

Martedì 17 dicembre l’ospite sarà Giacomo Moro Mauretto, il giovane youtuber di Entropy For Life, canale di divulgazione di materie biologiche ed evoluzionistiche (e non solo).

L’argomento è “Homo Sapiens: l’ultimo degli ibridi” e parte dalle scoperte degli ultimi dieci anni, che hanno dimostrato l’esistenza di incroci tra specie di Homo diverse avvenuti nelle ultime centinaia di migliaia di anni.

La scienza ha così individuato tracce di Dna di Neanderthal nell’attuale razza europea così come di una popolazione umana praticamente sconosciuta detta Denisova negli abitanti del Papua Nuova Guinea. Moro Mauretto conduce il pubblico in un viaggio attraverso la Preistoria per ricostruire incontri e incroci che hanno portato alla nostra odierna specie e cui ultimi risvolti sono scoperte solo dello scorso anno.

L’argomento viene trattato in due momenti:

– dalle 17 alle 19 al Centro di Aggregazione Giovanile Eureka, in via Brusafiera 20, ci sarà un workshop dedicato ai ragazzi dai 14 anni in poi.

L’ingresso è libero, previa prenotazione all’indirizzo info@circoloeureka.it o al numero 339.4299788, e il versamento di € 10,00 come quota di iscrizione 2020 al Centro di Aggregazione, che dà diritto a frequentare gratuitamente le prossime attività del Cag.

– alle 20.30 nella Saletta incontri dell’Ex Convento San Francesco, in via San Francesco, si svolgerà invece l’ incontro aperto a tutti. Ingresso libero senza necessità di prenotazione.