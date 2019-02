Polizia, arrestate due persone e “accompagnato” egiziano

PORDENONE – Nella mattinata di venerdì 15 febbraio personale della “Squadra Mobile” della Questura di Pordenone, ha eseguito il provvedimento di “esecuzione di pene concorrenti” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste nei confronti nei confronti del 25enne cittadino colombiano V.L.A.F ”, residente a Sacile, dovendo lo stesso deve espiare la pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione per reati contro la persona commessi in Pordenone in data 02.02.2011 e reati contro il patrimonio commessi in Porcia (PN) in data 25.05.2012.

Nella mattinata di mercoledì 13 febbraio, personale della “Squadra Mobile” ha eseguito il provvedimento di “esecuzione di pene concorrenti” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nei confronti del 32enne cittadino romeno C. C, residente a Polcenigo (PN) dovendo espiare la pena di anni 4, mesi 3 e giorni 20 per reati contro la persona ed il patrimonio commessi a Trieste e Conegliano Veneto (TV) dal 2009 al 2013.

Inoltre, nella mattinata odierna il 22enne cittadino egiziano E.A in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pordenone in data 15.02.2018, è stato accompagnato da personale dell’ “Ufficio Immigrazione” presso il “Centro di Permanenza Temporanea di Trapani – Milo per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

Anche nel corso di questa settimana il Questore della Provincia di Pordenone dr. Marco Odorisio ha disposto l’intensificazione dell’attività di prevenzione e sicurezza sul territorio pordenonese.

In tale contesto, la Polizia di Stato di Pordenone nelle giornate del 13, 14 e 15 febbraio 2019, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

L’attività straordinaria di controllo del territorio in ambito provinciale, che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie della “Squadra Volante”, è stata effettuata con finalità di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e di prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione ed in danno delle attività commerciali.

Nel corso dei servizi, coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, attuati nel capoluogo, con particolare attenzione ai parchi cittadini ed in vari comuni della provincia, tra i quali Aviano, Sacile, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Cordenons, Fiume Veneto, Zoppola e Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento) sono stati controllati complessivamente: 190 persone 140 veicoli e 4 esercizi pubblici.