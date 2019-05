Polizia, arrestato un 21enne per detenzione e spaccio droga

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone ha tratto in arresto il 21enne cittadino italiano P.M., residente ad Azzano Decimo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (gr. 27,7 di hashish e gr. 28,4 marijuana).

Prosegue l’attività di prevenzione e sicurezza della Questura di Pordenone sul territorio cittadino disposta dal Questore della Provincia di Pordenone, dr. Marco Odorisio

Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, a Pordenone, nei pressi della

rotatoria tra via Udine e viale Martelli, un equipaggio dell’Ufficio

Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”, notava due ragazzi a bordo delle rispettive biciclette, in particolare uno dei ragazzi attirava l’attenzione dei poliziotti in quanto alla vista della “Volante” continuava a voltarsi con il chiaro intendo di eludere un eventuale controllo.

Insospettiti da tale comportamento i poliziotti procedevano al controllo dei due ragazzi, nel corso del quale il 21ennne P.M. veniva trovato in possesso, occultato all’interno degli slip, di un involucro di cellophane trasparente contenete rispettivamente 6,2 grammi di marijuana suddivisa in 7 dosi e 2,9 grammi di hashish suddivisi in 3 dosi. Inoltre, il giovane veniva anche trovato in possesso di 70 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Nel prosieguo dell’attività di Polizia gli agenti, a seguito di

perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 21enne, rinvenivano e sequestravano ulteriori 22,2 grammi di marijuana e 19,8 grammi di hashish suddivisa in 21 dosi ed un bilancino di precisione.

Alla luce di quanto emerso il 21enne P.M. è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a

disposizione della competente A.G. che ha disposto la misura precautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Inoltre, nelle giornate del 9, 10 e di oggi 11 maggio, la Polizia di Stato

di Pordenone ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del

territorio, con l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

L’attività straordinaria di controllo del territorio in ambito provinciale, che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie della “Squadra Volante”, è stata effettuata con finalità di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e di prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione ed in danno delle attività commerciali.

Nel corso dei servizi, coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e

Soccorso Pubblico, attuati nel capoluogo, con particolare attenzione ai

parchi cittadini ed in vari comuni della provincia, tra i quali Aviano,

Sacile, San Vito al Tagliamento, Zoppola e Casarsa della Delizia) sono stati controllati complessivamente: 156 persone, 101 veicoli e 4 esercizi pubblici.