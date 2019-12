Polizia: bilancio 2019, 59 arresti e 362 persone denunciate

PORDENONE – Questa mattina, 27 dicembre, il Questore della Provincia di Pordenone, Marco Odorisio, ha incontrato i giornalisti per gli auguri di fine anno.

Nel corso dell’anno 2019 che si sta ormai concludendo la Questura della Provincia di Pordenone ha disimpegnato la propria attività istituzionale, nell’ambito dei diversificati settori di competenza quali la Polizia di Prevenzione nel suo complesso, la Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, il Controllo del Territorio, la Polizia Giudiziaria e l’Ordine e Sicurezza Pubblica.

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel corso dell’anno sono state disposte 1.247 ordinanze di cui 515 per servizi di Ordine Pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 63 tavoli tecnici in Questura.

In ambito provinciale sono stati effettuati 88 servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego complessivo di 335 pattuglie delle quali 170 con personale della Questura e 165 con personale del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” della Polizia di Stato di Padova.

Sono stati effettuati sul territorio del Comune di Pordenone capoluogo 104 servizi straordinari di vigilanza e prevenzione.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Sono pervenute 12.363 chiamate alla sala operativa della Questura di Pordenone “112NUE”: con 2.074 interventi effettuati

· persone arrestate: 59

· persone denunciate: 362

MISURE DI PREVENZIONE – Divisione Polizia Anticrimine –

Il Questore della Provincia di Pordenone ha emesso le seguenti misure di prevenzione:

· 68 avvisi orali

· 121 rimpatri con foglio di via obbligatorio di cui 38 nei confronti di stranieri

· 22 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 8 L. n. 38/2009 – atti persecutori (stalking)

· 17 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 3 D.L. n. 93/2013 – violenza domestica

· 4 Divieti Accesso Manifestazioni Sportive – DASPO

· 4 Divieti Accesso a Luoghi Pubblici

ATTIVITA’ ANTIDROGA

Ø DROGA SEQUESTRATA

Eroina gr. 50,34

Cocaina gr. 46,84

Hashish gr. 133,10

Marijuana gr. 2.910,74

· 36 Persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 T.U. DPR 309/90, di cui 16 arrestate.

· 56 Persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 T.U. DPR 309/90, di cui 7 minorenni.

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Ufficio Passaporti

· 10.873 passaporti rilasciati

Ufficio Armi

· 1.290 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate e altri titoli

· 43 Autorizzazioni negate, revocate o sospese

· 58 Controlli esterni

Ufficio Licenze ed Esplosivi

· 895 licenze commercio oggetti preziosi – Agenzie d’Affari e prese atto

· 64 licenze agenzia raccolta scommesse – licenze rilasciate –Nulla Osta

· 16 Provvedimenti diniego – sospensioni diffide

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Sono stati disposti 15 provvedimenti di sospensione di licenza dal Questore della Provincia di Pordenone, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza:

1. In data 17 gennaio 2019, sospensione per mesi due dell’attività dell’esercizio pubblico “Piacere Pizza”, sito in Pordenone, via Tessitura;

2. In data 19 marzo 2019, di sospensione per giorni venti dell’attività dell’esercizio pubblico “Boobe’s”, sito ad Aviano, via Pordenone, 48;

3. In data 6 aprile 2019, di sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio pubblico “Bar ai Tigli”, sito a Pordenone, via Cappuccini 16/b, gestito dal cittadino cinese ZHOU Xiaolei, nata il 24.11.1992.

4. In data 19 aprile 2019, sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio pubblico “C’E’ CHI C’HA”, sito a Porcia, via della Centa, 1;

5. In data 20 aprile 2019, sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio pubblico “Small Pub” sito in località Marsure nel Comune di Aviano.

6. In data 24 aprile 2019, sospensione per giorni trenta dell’attività dell’ esercizio pubblico “EDDY BEST”, sito a Pordenone, in via Vallona 23;

7. In data 24 aprile 2019, sospensione per giorni venti dell’esercizio esercizio “DA TOMMY”, sito a Pordenone, in via Selvatico 44;

8. In data 25 maggio 2019, sospensione per giorni novanta dell’esercizio pubblico “Papillon Restaurant & Music e “Papillon on the Beach”, sito a Roveredo in Piano (PN);

9. In data 18 luglio 2019, sospensione per giorni trenta dell’esercizio pubblico “Bar Embassy”, sito a Sacile (PN), in via Trieste nr. 74;

10. In data 20 luglio 2019, sospensione per giorni trenta dell’esercizio pubblico “BAR TIFFANY”, sito in Pordenone, piazza Risorgimento, 11;

11. In data 23 luglio 2019, sospensione per giorni quarantacinque, dell’esercizio pubblico “BAR MARCONI”, sito in Pordenone, via Marconi, 16;

12. In data 23 luglio 2019, sospensione per giorni quarantacinque, dell’attività dell’esercizio pubblico “BAR AL CAVALINO”, sito in Pordenone, via Montello.

13. In data 03 agosto 2019, sospensione per giorni quarantacinque, dell’attività dell’esercizio pubblico “BAR PIU’, sito in Cordenons, via Chiavornicco, 40.

14. In data 14 novembre 2019, sospensione per giorni sessanta, dell’attività dell’esercizio pubblico Alloggio e Ristoro Agrituristico la Quercia”, sito a Pasiano di Pordenone (PN), in via Scotti, n. 7; con licenza intestata a BRISOTTO Andrea, nato a Udine il 15.08.1964, residente, a Pasiano di Pordenone, in via Scotti, n. 7

15. In data 20 novembre 2019, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha dato esecuzione al provvedimento, disposto dal Questore della Provincia di Pordenone, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., di sospensione per giorni venti, dell’attività dell’esercizio pubblico Albergo Montenegro”, sito a Maniago (PN), in piazza Italia , n. 48, gestito da PERES Gabriel, nato a Udine il 12.08.1987, ivi residente in via San Domenico 7/1.

Esercizi – V.L.T. – Video Lottery Terminal”,

– In data 29 maggio 2019, è stata disposto dal Questore della Provincia di Pordenone, la revoca dell’autorizzazione per l’installazione e l’uso dei sistemi di gioco “V.L.T. – Video Lottery Terminal”, presso la sala denominata “Fortuna” di San Vito al Tagliamento (PN), via Pascatti n.19.

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Sono stati notificati 63 provvedimenti di espulsione, dei quali il Questore ha disposto 15 accompagnamenti alla frontiera e 25 accompagnamenti in Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

Inoltre, sono stati emessi 34 Ordini del Questore di lasciare il territorio dello Stato ed eseguiti 13 ordini di allontanamento dal Territorio Nazionale di cittadini comunitari, con accompagnamento alla frontiera.

Inoltre, nel corso dell’anno sono stati revocati 9 permessi di soggiorno, di cui 7 per motivi giudiziari e 2 per motivi amministrativi.