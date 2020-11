Polizia chiude bar per 5 giorni e sanziona 12 clienti

PORDENONE – Nell’ ambito dei servizi di vigilanza e controllo anticovid disposti dalla Questura di Pordenone, verso le ore 19.30 di sabato 14 novembre un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante, transitando in via Roveredo a Porcia, aveva modo di notare come il bar annesso ad un distributore di carburanti fosse pieno di avventori intenti a consumare bevande, ben oltre l’orario di chiusura del pubblico esercizio previsto alle ore 18.00.

Sul posto quindi convergevano altre pattuglie della polizia impegnate nei servizi antiCovid che procedevano ad identificare ben 12 clienti ancora presenti nel bar ed intenti ad effettuare numerose consumazioni.

Riscontrata quindi la violazione ex art 4 del D.L. anticovid, gli agenti della Questura hanno proceduto a sanzionare i 12 clienti con la multa di euro 400 ciascuno ed hanno altresì, con effetto immediato, applicato la chiusura del locale per 5 giorni sanzionando anche il gestore del pubblico esercizio.