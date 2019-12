Polizia locale, aumentati controlli guida stato ebbrezza

PORDENONE – Sono state ulteriormente potenziate le pattuglie del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone – Cordenons, per il controllo e il monitoraggio del territorio dei due comuni.

Gli agenti, coordinati dal comandate Massimo Olivotto , sono stati impegnati in molteplici e diversificate attività sia d’intervento su sinistri stradali che di controlli incentrati sulla guida sicura nel week end, con verifiche finalizzate alla prevenzione degli eventi per guida in stato di ebbrezza.

Per questo servizio è stata utilizzata la nuova vettura ibrida, una Toyota Auris, che incrementa la flotta dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale. E’ dotata di attrezzature ed equipaggiamento di alto livello specificatamente destinate all’infortunistica stradale di pronto intervento, nonché con la strumentazione per l’etilometro e l’alcoltest.

I controlli di pattuglia sono stati estesi e programmati oltre che nelle periferie anche nelle aree del centro cittadino interessate dagli eventi natalizi, con particolare riguardo alle attività di spettacolo e musicali articolate nell’ambito delle Casette di Natale in Piazza XX Settembre a Pordenone ed in Piazza della Vittoria a Cordenons, luoghi dove l’animazione, gli spettacoli e gli intrattenimenti musicali , si è sono tenuti senza che particolari criticità nonostante il notevole afflusso di persone.

Nell’area a traffico limitato del centro storico di Pordenone invece sono state elevate sanzioni per auto in sosta non consentita in Piazza del Cristo, Via della Motta, Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Via Mazzini, Piazza XX Settembre e Via Codafora.

In Via Udine poco dopo la mezzanotte di sabato si è verificato un incidente dove i conducenti hanno riportato lievi ferite. Uno di loro ha rifiutato l’accertamento dello stato di ebbrezza, venendo deferito all’Autorità Giudiziaria con ritiro della patente e sequestro del veicolo per confisca.

Nel territorio cordenonese, in Vial di Sclavons, un’autovettura autonomamente è uscita dalla propria carreggiata ed è finita contro un albero. La conducente, estratta dai Vigili del Fuoco intervenuti con il Personale di Polizia Locale che ha curato i rilievi, è stata poi condotta al locale Pronto Soccorso per le cure del caso.