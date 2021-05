Polizia locale: consegnati i nuovi gradi a sei poliziotti locali

PORDENONE – Nel pieno rispetto dei limiti imposti dalle norme per il contenimento della pandemia derivante dal Covid-19, alcuni giorni fa si è svolta presso il Comando di Polizia Locale di Pordenone, la cerimonia di promozione di alcuni operatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale alla presenza dell’Assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido.

La consegna dei nuovi gradi, presieduta dal Comandante del Corpo Massimo Olivotto, è stata l’occasione per ricordare e riconoscere da parte dell’Assessore l’impegno ed il lavoro svolto dalle donne e uomini della Polizia Locale anche in questo ultimo periodo di emergenza nazionale.

Il Dirigente ha quindi proceduto alla consegna delle mostrine con i nuovi gradi a: Commissario Superiore Danilo Dei Cas

Assistente Scelto Paolo Valesio

Assistente Scelto Paola Togni

Assistente Rudy Bagatin

Assistente Daisy Maccan

Assistente Sandro Pezzella

La celebrazione si è conclusa con le foto di rito e l’assessore Loperfido che ha ricordato la sua speciale vicinanza al Corpo di Polizia Locale ed alla divisa, in quanto il proprio nonno fu un Vigile Urbano.

Il 27 aprile scorso è entrata in vigore la Legge Regionale per la disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale, dove il personale operante viene suddiviso, a norma dell’art. 20, in Agenti, Ispettori e Commissari.

La novità più importante riguarda il corso concorso, obbligatorio per poter diventare poliziotto Locale e passare di grado. I vincitori parteciperanno ad eventi di qualificazione professionale.

La Legge Regionale inoltre prevede un’attivazione di nuclei altamente specializzati in grado di intervenire per esigenze temporanee su tutto il territorio Regionale