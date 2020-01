Polizia, sventato furto a negozio abbigliamento

PORDENONE – Nell’ambito dei dispositivi per i servizi di vigilanza e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Pordenone, verso le ore 03.00 di questa notte, lunedì 27 gennaio un equipaggio della Digos della Questura, notava in questo Borso San Antonio due individui che trasportavano dei grossi sacchi, soggetti che alla vista degli agenti fuggivano riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Venivano, quindi, diramate le note di ricerca ed iniziava una perlustrazione ad ampio raggio per rintracciare i fuggitivi verosimilmente resisi responsabili di qualche attività illecita, ed infatti i poliziotti potevano riscontrare come, proprio in borgo San Antonio, venivano rinvenuti un totale di 10 grossi sacchi di plastica contenenti capi di abbigliamento “Blauer & Napapijri” ragione per cui gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante, si recavano in corso Vittorio Emanuele presso il negozio “Blauer & Napapijiri”, gestito dai fratelli Rossetti.

Sul posto gli agenti riscontravano come poco prima, ignoti avevano forzato la porta d’ingresso utilizzando un trapano e delle cesoie ed una volta entrati all’interno avevano svuotato tutti gli scaffali occultando all’interno di ulteriori 20 sacchi di plastica tutti i capi di abbigliamento, pronti per essere trasportati in borgo San Antonio per essere successivamente trafugati.

La merce recuperata ammontante ad un valore complessivo di circa 60 mila euro è già stata restituita ai legittimi proprietari.

Sul posto è quindi intervenuto personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica per gli specifici rilievi e la Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha prontamente avviato l’attività di indagine

I fratelli Rossetti nella mattinata odierna si sono recati in Questura per formalizzare la denuncia di quanto accaduto ed hanno incontrato il Questore della Provincia di Pordenone dr. Marco Odorisio per esprimere il loro ringraziamento ed il plauso per il tempestivo ed immediato intervento delle pattuglie della Polizia di Stato che hanno sventato il furto e recuperato l’intera refurtiva.

E’ il secondo furto che l’esercizio commerciale subisce con la stessa modalità, infatti, il 2 ottobre dell’anno 2018, tre cittadini romeni furono sottoposti a fermo di indiziati di delitto dagli agenti della Questura di Pordenone per il furto di capi di abbigliamento sempre nel negozio “Blauer & Napapijri” con un bottino di 50 mila euro.

Anche in quella circostanza l’intera refurtiva fu recuperata dalla Polizia di Stato e restituita ai fratelli Fioretti.

Il Questore della Provincia di Pordenone dr. Marco Odorisio ha sottolineato “la fulminea e totalizzante risposta in termini di sicurezza e contestualizzazione dell’evento confermando l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, indice di una concreta e reale sicurezza.

Ancora una volta il territorio ha parlato e prontamente ha avuto risposta”.