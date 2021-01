Pordenone, 26 milioni per le scuole superiori

PORDENONE – Per le scuole superiori di Pordenone e provincia arrivano 61 milioni tra investimenti per grandi sistemazioni, nuovi edifici e spese di funzionamento. La cifra rientra nei programmi 2021-2023 della Regione ed è il frutto di un mix di fondi regionali, nazionali ed europei. A presentare il piano sono stati gli assessori regionali alle infrastrutture Graziano Pizzimenti e alla formazione Alessia Rosolen, assieme al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani.

Solo gli investimenti ammontano a circa 43 milioni, di cui 26 sono destinati al capoluogo. A Pordenone sono previsti due nuovi edifici, uno in via Poffabro e l’altro in via Interna, la ricostruzione delle palestre dell’istituto Grigoletti, diversi interventi al Kennedy, al Flora e la riqualificazione dell’auditorium Concordia di pertinenza del Pertini.

«Ventisei milioni – ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani – non sono treni che passano tutti i giorni e sono il frutto di un ottimo e costante rapporto tra Comune e Regione. Collaborazione che porta sul territorio risorse per opere fondamentali come le scuole, cui si aggiungono i fondi nazionali ed europei gestiti dalla Regione». Per il sindaco, in particolare, «la nuova scuola di via Poffabro – impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale – darà ossigeno e vita al quartiere Sacro Cuore. Dalla proficua relazione tra Regione e Comune – ha concluso – nascono pure gli interventi per gli asili e per la banda larga nelle scuole e la nuova Lozer che sorgerà a Torre».