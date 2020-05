Pordenone al lavoro. Lovisa “come un primo giorno di scuola”

PORDENONE – Stamattina, 5 maggio, il centro sportivo De Marchi ha aperto le porte ai giocatori della Prima squadra che desiderassero riprendere (individualmente) l’attività motoria.

«Come un primo giorno di scuola – dichiara il presidente Mauro Lovisa – Allenarsi individualmente non può essere la normalità, ma rivedere i ragazzi e lo staff qui è stato un piacere enorme. Tutti tirati, motivati, felici. Un’emozione per me e per loro. Negli occhi c’è grande voglia di ricominciare, chiaramente seguendo tutte le prescrizioni e distanze di sicurezza. Un passo per volta».