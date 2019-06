Pordenone Am. C5 Maschile: road to Pesaro, i “pizzaioli” alle Finali Nazionali Uisp 2019

PORDENONE – Si svolgeranno anche quest’anno dal 27 al 30 giugno a Pesaro, la città dei freschi campioni d’Italia di C5 dell’Italservice, le Finali Nazionali Uisp.

Il Pordenone Amatori C5, campione italiano in carica come sezione femminile, parteciperà con la formazione maschile che ben ha figurato quest’anno piazzandosi in seconda posizione nel campionato CSI alle spalle del Clai, in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia.

Nella passata competizione il cammino finì ai quarti di finale e con la conquista della Coppa Disciplina Nazionale. Per i “pizzaioli” trattasi della seconda partecipazione a questa competizione.

Soddisfatto il Presidente Palomba Giuseppe “Questi ragazzi sono fantastici, ci regalano da sempre grandi soddisfazioni non solo sportive. Ci piace il loro senso di appartenenza; far parte di questo gruppo è un grande onore per tutti”.

Anche il D.Sportivo Di Rosa Paolo: “Ennesima dimostrazione di grande affidabilità da parte della nostra società che da piu’ di 15 anni è sempre presente nei campionati amatoriali suscitando sempre grande interesse oltre che importanti risultati sportivi”.

Il Pordenone Amatori C5 puo’ vantare nel suo palmares 23 trofei nella sezione maschile e 18 nella sezione femminile. Oggi è l’unica realtà in regione capace di un simile risultato; lo segue in campo maschile la società Icem con 18 trofei.

Questa la rosa che prenderà parte alla rassegna Nazionale:

Portieri: Verdicchio Stefano, Alarico Michele e Manchi Mauro;

Giocatori di Movimento: Bortolan Mirco, Piccin Alessandro, Poles Alessandro, Barriviera Alex, Zilli Roberto, Zennaro Marco, Soldan Moreno, Zanette Michele, Kokici Bledar e Toffoli Davide.

Allenatore: Bortolan Mirco.

Supporters: Piccin Sebastiano e Manchi Nicolo’.

La Società ringrazia di cuore gli sponsor Pizzeria da Nicola, Pizzeria Amalfi, Ostaria al Parco e Pasticceria La Delizia per il supporto fondamentale per questa avventura.

P.G.