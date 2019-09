Pordenone Am. C5M: i “Pizzaioli” sono pronti per la nuova stagione

PORDENONE – Nei rinnovati locali della Pizzeria da Nicola, main sponsor ufficiale e ospiti a cena del titolare nonchè presidente onorario Nicola Bottone, si è radunato il nuovo rooster del Pordenone Amatori C5.

La storica società pordenonese ha dimostrato che da diversi anni opera nell’amatoriale sia in ambito maschiele che femminile con serietà e passione, ed è sempre pronta a rappresentare la città di Pordenone e la regione Friuli sul territorio nazionale conseguendo spesso risultati sportivi importanti come la conquista nella passata stagione dello scudetto nazionale femminile.

Il club vanta nel suo palmares 23 trofei nella sezione maschile e 18 nella sezione femminile. Oggi è l’unica realtà in regione capace di un simile risultato.

Al gruppo della passata stagione, tutto confermato (Alarico, Manchi, Barriviera, Kokici, Piccin, Poles, Toffoli, Zanette, Zennaro, Zilli), sono stati presentati i due nuovi innesti Moreno Soldan e Cristian Dal Mas. Qualità ed esperienza per migliorare il secondo posto della passata stagione.

Mister Bortolan, anche lui confermato, partirà con il ritiro precampionato la prossima settimana. Presenti alla cena anche il team Manager Barriviera, il DS Di Rosa e il presidente Palomba.

Soddisfatto il presidente Palomba:”Questi ragazzi sono fantastici, ci regalano da sempre grandi soddisfazioni non solo sportive. Ci piace il loro senso di appartenenza; far parte di questo gruppo è un grande onore per tutti. Gli ultimi arrivati oltre a portare qualità ed esperienza entreranno facilmente nella nostra mentalità”.

P.G.