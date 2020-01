Pordenone Antiquaria e Arte, via al secondo fine settimana

PORDENONE – In arrivo il secondo fine settimana dedicato a Pordenone Antiquaria e Pordenone Arte: appuntamento in fiera per fare acquisti e ammirare esposizioni con pezzi unici e ricercati.

Dopo il grande successo del primo fine settimana, tornano per il secondo week-end i saloni Pordenone Antiquaria, mostra mercato nazionale di antiquariato, e Pordenone Arte, rassegna di arte moderna e contemporanea, in programma alla Fiera di Pordenone. Ancora tre giornate (venerdì: 14.30-19.00, sabato e domenica: 10.00-19.00) per addentrarsi fra i percorsi espositivi allestiti nel padiglione 5 da antiquari e mercanti d’arte, gallerie e studi di artisti, provenienti da tutta Italia.

Tante le proposte che caratterizzano le due mostre: i visitatori potranno, infatti, trovare una selezione di pezzi diversi, destinati ad andare ad arricchire collezioni e ambienti di ogni stile.

Due saloni, un unico evento imperdibile per appassionati ed intenditori di questi mondi. Visitare la Fiera durante queste giornate equivale ad una sorta di viaggio nel tempo, che permette di “attraversare” epoche molto diverse: a mobili antichi si alternano opere moderne, passando per abbigliamento vintage, lampadari, dipinti contemporanei, sculture, oggettistica d’epoca e tanto altro.

Pordenone Antiquaria, nelle sue undici edizioni, ha consolidato il proprio ruolo di primo piano come evento di riferimento del Nord Est dedicato a questo ambito, diventando un appuntamento fisso di grande richiamo anche a livello extraregionale. Pordenone Arte, alla sua quarta edizione, è andata ad arricchire l’evento, rendendolo ancora più suggestivo e completo.

Già nel primo fine settimana, questa doppia mostra-mercato ha raccolto consensi da parte del pubblico, che ha particolarmente apprezzato le proposte in esposizione e la possibilità di fare acquisti potendo contare sulla consulenza puntuale dei professionisti presenti in Fiera. Espositori che sono dei veri e propri esperti e partecipano ai saloni per proporre le proprie collezioni e consigliare nel modo migliore i visitatori, alla ricerca di un acquisto adatto ad un determinato ambiente, di un suggerimento per impreziosire una casa, uno studio o un negozio con elementi ricercati e distintivi.

Anche in questo ultimo week end di Fiera, si potrà ammirare un’anteprima della mostra dedicata a Giorgio Celiberti, che verrà allestita nel centro di Pordenone a partire da fine mese. Il quartiere fieristico ospita, infatti, alcune opere del grande Maestro friulano; una sorta di anticipazione delle istallazioni che troveranno spazio in alcuni punti di passaggio della città a partire dal 25 gennaio (fino al 31 marzo).

La mostra, che vuole celebrare i novant’anni del Maestro Celiberti (compiuti a novembre 2019) ed è un omaggio alla carriera dell’artista, è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e co-organizzata con la Fondazione Friuli, con il supporto di ITAS Assicurazioni e Schneider Italia.

Pordenone Antiquaria e Pordenone Arte saranno aperte al pubblico al padiglione 5 della Fiera di Pordenone (ingresso CENTRALE) ancora venerdì 17 dalle 14.30 alle 19.00, sabato 18 e domenica 19 gennaio dalle 10.00 alle 19.00. Ulteriori informazioni: www.pordenoneantiquaria.it