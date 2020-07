Pordenone, area a nord della città infestata di polpette avvelenate

PORDENONE – Brutto episodio nel capoluogo, in via Leo Girolami infestata di polpette avvelenate, come si apprende dalla pagina facebook di Pordenone allo specchio. “Johny, un cane residente della zona, ha schivato la morte stasera, 6 luglio”.

La Polizia Locale è sul posto per accertamenti.

La polpetta che si vede in foto è una delle due che ha trovato un rappresentante del gruppo facebook Pordenone allo specchio e che è stata consegnata ai rappresentanti della Polizia Locale.