Pordenone beer show, torna la Festa della Birra

PORDENONE – Torna con nuovi birrifici, per il suo secondo weekend, il Pordenone Beer Show, la Fiera della Birra Artigianale di Pordenone.

Come nel fine settimana precedente, saranno presenti sia rappresentanti delle produzioni locali che del resto d’Italia e d’Europa.

Tra i primi troviamo ad esempio Birra di Naon e La Birra di Meni, nomi ormai consolidati del panorama brassicolo del pordenonese; realtà nate negli ultimi tempi come il maranese 620 Passi e l’avianese Agro, che ritorna per il secondo weekend dopo essersi aggiudicato il premio del pubblico come miglior birrificio nel primo fine settimana e Villa Chazil, pioniere degli agribirrifici friulani.

Tra le novità del resto d’Italia troviamo Darf, giovane birrificio che ha però già visto tutte le sue birre vincere almeno un premio; Exit, curiosa birra nata da un informatico; il pugliese Birra del Console e il noto marchio Collesi di Pesaro.

Apprezzato ritorno sarà sicuramente quello del barese Birrificio degli Ostuni, che già aveva vinto il premio del pubblico lo scorso anno. Il tutto naturalmente accompagnato dalle gastronomie, che offriranno piatti per tutti i gusti.

Anche questo secondo weekend verrà aperto dal beer tour con la biersommelière Chiara Andreola, venerdì 8 novembre, alle 19; mentre sabato 9, sempre alle 19, sarà la volta della degustazione guidata con alcuni birrifici presenti in fiera.

Domenica 10 novembre (ore 18) sarà invece possibile partecipare ad un “Aperitivo in rosa” curato dall’Associazione Le Donne della Birra in collaborazione con Carta di Pordenone “Media e rappresentazione di genere”, alla scoperta di alcune produzioni birrarie al femminile.

Sempre domenica, il Pordenone Beer Show vedrà il coinvolgimento del Motogiro d’Autunno (ritrovo in Fiera alle ore 9.30, con rientro previsto per l’ora di pranzo), con la presentazione in anteprima da parte di Honda MCR della Nuova AFRICA TWIN 2020.

Non mancheranno naturalmente gli spettacoli di musica dal vivo, né l’animazione per bambini durante la giornata di domenica.

Venerdì sera saliranno sul palco gli Exes, che apriranno a ritmo di pop e rock questo secondo week end all’insegna della birra artigianale e di piatti speciali. Sarà poi il turno di Pink Armada, una rock-band tutta al femminile, che accompagnerà il pubblico nella serata di sabato. Domenica ritroveremo la musica e l’animazione di Radio Piterpan.

Il primo week end si è chiuso con ottimi riscontri di pubblico e con un grande successo per il Pordenone Beer Show anche sul web, grazie alla campagna promozionale messa in campo dall’agenzia web MacPremium, contraddistinta da una comunicazione crossmediale e multipiattaforma.

Solo sui social network, i post hanno raggiunto circa 150.000 persone con oltre 100.000 visualizzazioni dei video e quasi 15.000 interazioni coi post: un ampio pubblico, dunque, interessato ad aggiornamenti sulla manifestazione e i suoi eventi.

La Fiera di Pordenone è pronta ad accogliere appassionati e intenditori anche il prossimo week end, per chiudere in bellezza la panoramica sui birrifici artigianali dall’8 al 10 novembre. Tutte le informazioni su www.fierabirrapordenone.it