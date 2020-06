Pordenone calcio, campionato riprende il 20 giugno a porte chiuse

PORDENONE – Il 20 giugno ripartirà il campionato si serie B. Ripartirà a porte chiuse e probabilmente terminerà a porte chiuse.

Il Pordenone Calcio spinge, per il tramite del Presidente Lovisa, per avere un’apertura parziale degli spalti e il nostro club appoggia questa richiesta in pieno.

“Riteniamo – afferma il Club PN neroverde 2020 – che sia meglio giocare piuttosto che non giocare. Tutti noi lavoriamo in contesti in cui siamo a contatto con altre persone, negli esercizi commerciali, nelle fabbriche e negli uffici, senza avere la copertura di tamponi che avrebbero le società. Si gioca per motivi economici, perché la maggior parte delle società conta sugli introiti dei diritti TV; se a noi romantici piace il calcio genuino, siamo comunque sufficientemente realisti da capire che senza schei non si canta messa, in qualunque categoria, e la moria di squadre nelle serie locali degli ultimi anni, dove non ci sono né gli interessi Tv né gli stipendi delle star, lo ha dimostrato ampiamente. Ribadiamo, dunque, che preferiamo sempre giocare piuttosto che non giocare. E’ il primo passo verso il ritorno alla normalità anche per il pallone”.

“Ci auguriamo – continua il Club -come la dirigenza del Pordenone Calcio, che presto il pubblico possa tornare a gremire gli spalti, che si riprenda ad organizzare le trasferte e che la spensieratezza del giorno partita possa riprendere il suo giusto posto nella vita di tutti noi tifosi, con il giusto valore che deve esservi dato: una parentesi di passione in un mondo dove preoccupazioni e tragedie, personali quanto collettive, sono purtroppo all’ordine del giorno”.