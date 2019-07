Pordenone Calcio: “Formula Friuli”, nasce l’abbonamento unico Udinese-Pordenone

PORDENONE – Il Pordenone Calcio gioca d’anticipo: in attesa di presentare ufficialmente (la prossima settimana) la Campagna abbonamenti 2019/2020, la sua originale “anteprima” si chiama Formula Friuli. Nasce, in collaborazione con l’Udinese, l’abbonamento unico con cui seguire nella stagione 2019/2020 alla Dacia Arena i neroverdi nella prima storica partecipazione serie B e i bianconeri in serie A. Uno spettacolo (doppio) lungo 38 giornate, da poter vivere ogni settimana nello stesso stadio.

In dettaglio gli abbonati dell’Udinese, una volta rinnovata la propria tessera, potranno sottoscrivere quella del Pordenone (19 gare) a prezzi davvero speciali: 100 euro nei Distinti e in Tribuna Laterale, 350 euro in Tribuna Centrale. Promozione attivabile da lunedì 8 luglio all’Udinese Point Curva Nord Stadio Friuli – Dacia Arena. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Gli abbonati del Pordenone, invece, durante la stagione potranno acquistare i biglietti nei settori Distinti e Tribuna Laterale al prezzo altrettanto speciale di 10 euro. Promozione valida per 16 gare: sono escluse le sfide di cartello con Juventus, Inter e Milan.

Tutte le informazioni si trovano su pordenonecalcio.com/abbonamenti.

P.G.