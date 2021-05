Pordenone Calcio: il difensore Vogliacco convocato per gli Europei U21

PORDENONE – Storica convocazione per il Pordenone Calcio: il difensore Alessandro Vogliacco parteciperà alla fase finale degli Europei Under 21. Una euro-prima volta assoluta per il club neroverde, ulteriore traguardo che si aggiunge a quelli conquistati negli ultimi anni. Il raduno azzurro scatterà domani a Tirrenia, dove la squadra si allenerà agli ordini del commissario tecnico Paolo Nicolato (insieme, tra gli altri, all’ex ramarro Tommaso Pobega) in vista dei quarti di finale con il Portogallo, match in programma lunedì 31 maggio alle 21:00 allo stadio “Stozice” di Ljubljana.

La “chiamata” azzurra è una certificazione dello spessore della stagione disputata da Vogliacco. In dettaglio, 32 presenze (sempre con alto rendimento) sulle 59 complessive totalizzate in due anni e mezzo con la maglia neroverde.

P.G.