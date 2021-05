PORDENONE – Anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani si è voluto congratulare, attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune di Pordenone, con la società neroverde per il raggiungimento della salvezza nel campionato di serie B appena concluso.

In onore dell’importante traguardo raggiunto verrà collocata una panchina neroverde in via Mazzini a Pordenone.

P.G.