Pordenone Calcio: incontro col Comune di Portogruaro per giocare al Mecchia le gare della prossima stagione

PORTOGRUARO – L’incontro c’è stato. Il resto, invece, è ancora tutto da definire: “La Nuova Venezia” svela il summit tenutosi tra la dirigenza del Pordenone e il Comune di Portogruaro per giocare allo stadio “Mecchia” le gare del prossimo torneo di serie B. Il quotidiano locale specifica poi che “Se la squadra neroverde dovesse salire in serie A non se ne farebbe nulla”, ma a confermare l’incontro è l’assessore allo sport Luigi Geronazzo, che afferma:

«Nei prossimi giorni cominceranno le verifiche tecniche e per prima cosa i dirigenti della Lega di serie B visioneranno il manto erboso. Ospitare il Pordenone interessa anche a noi, le ricadute economiche sarebbero fortissime. D’accordo anche il Portogruaro calcio».

