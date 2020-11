Pordenone Calcio: la foto di squadra davanti al municipio, con maglia della città e mascherina

PORDENONE – Anche in questa stagione di Serie BKT, come nella scorsa, il Pordenone Calcio ha realizzato le foto ufficiali di squadra di fronte alla loggia del municipio di Pordenone, per rimarcare il forte legame del club con la città e il territorio.

Nell’ambito degli scatti in Corso Vittorio Emanuele – a cura del fotografo Antonio Ros – uno è stato speciale. Calciatori, con la nuovissima maglia biancorossa della città, e staff hanno indossato la mascherina, personalizzata Pordenone dallo sponsor tecnico Givova. Hanno collaborato alla realizzazione dello shooting il Comune di Pordenone e l’Istituto Vendramini.

P.G.