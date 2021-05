Pordenone Calcio: la maglia neroverde veicolo di promozione dell’economia e del territorio locale

PORDENONE – La maglia del Pordenone Calcio veicolo di promozione dell’economia e del territorio locale. E’ successo a margine dell’incontro di cortesia con il Comune di Pordenone e il Consolato Generale USA in Milano, rappresentato da Chargé d’ Affaires Thomas Smitham, dal Console Generale Robert Needham, il Consigliere per gli Affari Politici e Militari Rohit Nepal, il Vice Console per gli Affari Politici ed Economici Brett Dvorak, il Political Specialist Alessia Pastorutti. In rappresentanza locale invece l’assessore comunale alle Attività Commerciali Emanuele Loperfido.

“Ho pensato potesse fargli piacere ricevere la maglietta dei ramarri” – strizza l’occhio Lopez dopo aver sbirciato il curriculum del Console Generale Needham – “Oltre ad essere un grande appassionato di calcio è anche un allenatore con patentino. Inoltre – riprende con orgoglio territoriale l’assessore – ho appreso da lui stesso, durante la consegna della maglia, che era perfettamente a conoscenza della magnifica cavalcata dello scorso che ci ha visto lottare fino all’ultimo per la Serie A e del cammino sofferente di quest’anno con la salvezza raggiunta solo all’ultima giornata. Mi ha promesso che indosserà con orgoglio la nostra maglia neroverde, quando nel proseguio della sua carriera diplomatica, sarà in visita in altri Stati”.

Fonte: Giuseppe Palomba – Il Gazzettino di Pordenone