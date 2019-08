Pordenone Calcio: L’amichevole “Birra Castello” con il Cittadella anteprima di Coppa Italia

TOMBOLO (PD) – Sarà un derby triveneto, Cittadella-Pordenone, la prova ufficiale dei ramarri in vista dell’atteso esordio in Coppa Italia dell’11 agosto. La sfida – in programma oggi sabato 3 agosto – sarà amichevole “Birra Castello”, abbinata all’azienda friulana già partner neroverde, con sede a San Giorgio di Nogaro.

La gara si disputerà al Comunale di Tombolo (Pd), con calcio d’inizio alle ore 18.30. I biglietti si potranno acquistare direttamente allo stadio, al costo di 7 euro (U14 omaggio).

Oltre che anteprima di Coppa Italia, in cui il Pordenone ospiterà l’11 agosto alla Dacia Arena la vincente di FeralpiSalò-Adriese, quella con il Cittadella sarà la prima sfida stagionale dei neroverdi con squadre di B.

P.G.