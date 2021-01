Pordenone calcio, l’attaccante Davide Diaw ceduto al Monza

PORDENONE – Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Davide Djily Diaw al Monza.

Diaw, al Pordenone dallo scorso settembre, è stato assoluto protagonista del girone d’andata. In 18 presenze ha realizzato 10 reti, guidando la classifica marcatori della Serie B.

La società ringrazia Davide, ragazzo di grandi qualità in campo e fuori, per il contributo fornito in neroverde e gli augura le migliori soddisfazioni nel prosieguo della carriera.