Pordenone Calcio, Lovisa Jr: “Nuovo allenatore dovrà avere nostri stessi principi su modo concepire il calcio”

PORDENONE – “Sicuramente nella stagione appena conclusa abbiamo commesso degli errori ma dal mio punto di vista sono tante anche le cose positive e da queste vogliamo ripartire”.

Sembra avere le idee chiare il direttore dell’area tecnica neroverde Matteo Lovisa sul Pordenone che si appresta a giocare il suo terzo campionato di serie B.

“Ripartiamo – ha indicato la strada da seguire Lovisa junior – da una base già solida, giovane e con quasi tutti giocatori di proprietà. C’è meno da cambiare rispetto alle passate stagioni. L’obiettivo per gli anni a venire è fare sempre meno mercato. Questa estate interverremo sicuramente sul reparto avanzato e sul centrocampo, senza tuttavia trascurare il reparto difensivo che ha già una buona base di partenza. Vogliamo una squadra che proponga calcio, compatta e aggressiva, giusto mix di giovani da valorizzare che vanno ad incrementare il patrimonio societario e di calciatori esperti, di categoria”.

Al momento la rosa neroverde è composta da ben 16 giocatori di proprieta piu’ Mensah acquistato dalla Triestina lo scorso inverno e Tremolada e Magnaghi che rientreranno dai prestiti: Perisan (2023), Bindi (2022), Fasolino (2022), Barison (2024), Stefani (2023), Camporese (2023), Bassoli (2023), Falasco (2022), Chrzanowski (2023), Vogliacco (2023), Biondi (2025), Misuraca (2023), Magnino (2023), Rossetti (2023), Ciurria (2024) e Butic (2023).

Matteo Lovisa passa poi a parlare del nuovo allenatore.

“Dovrà essere – ha detto – una scelta ben ponderata perché la prossima serie B sarà molto piu’ competitiva e difficile di quella appena archiviata. Arriveranno squadre importanti dalla C come Como, Perugia e Ternana e dalla A scenderanno compagini come Crotone e Parma che avranno voglia di riscatto alle quali si aggiungerà probabilmente il Benevento, realtà importante del panorama calcistico italiano. Io ritengo – continua il responsabile dell’area tecnica – che vada confermato lo staff tecnico attuale (Toffolo e Cristante, ndr). Il nuovo mister potrà portarsi a Pordenone il suo assistente. Non è detto però – ha aggiunto – che non possa restare Maurizio Domizzi. Ha fatto un ottimo lavoro portando la squadra alla salvezza. Ci parleremo nei prossimi giorni – ha rivelato Matteo Lovisa – per valutare insieme la situazione e per prendere una decisione definitiva. Entro i primi di giugno – ha assicurato – annunceremo il nuovo tecnico. Posso sicuramente affermare che il nuovo allenatore dovrà avere i nostri stessi principi relativi al modo di concepire il calcio“.

Infine Matteo Lovisa non esclude eventuali uscite eccellenti:

“Se arriveranno offerte importanti – ha affermato infatti – faremo le giuste valutazioni“.

Al presidente onorario del club Gianpaolo Zuzzi non è sfuggita la panchina neroverde collocata in via Mazzini dal sindaco Ciriani:

“Bella iniziativa – ha detto -, mi aspetto in futuro una città sempre più colorata di neroverde”.