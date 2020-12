Pordenone Calcio: Natale Neroverde, consegna di pasta all’Emporio della Caritas

PORDENONE – Un pensiero di Natale rivolto ai più bisognosi. Una delegazione del Pordenone Calcio ha fatto visita questa mattina alla Caritas di Pordenone.

Nella sede dell’Emporio Solidale di via Montereale, prezioso centro di riferimento per la comunità, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi e il direttore generale Giancarlo Migliorini hanno incontrato il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini e il direttore della Caritas Andrea Barachino per donare una fornitura di “Pasta Pietro Massi”, partner ufficiale del campionato Serie BKT.

P.G.