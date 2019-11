Pordenone Calcio: Omega nuovo socio del club neroverde

PORDENONE – Omega entra ufficialmente nel Pordenone Calcio: lo annunciano il presidente neroverde Mauro Lovisa e l’amministratore delegato Franco Marcati. Diventa sempre più forte il legame fra il club e la holding di Quarto d’Altino (Ve), già main sponsor di maglia nella prima storica annata di serie B, supporto delle aziende nel raggiungimento dell’eccellenza dei processi gestionali d’impresa grazie a servizi e soluzioni software d’avanguardia.

L’ad di Omega Franco Marcati dichiara: «Crediamo fortemente nel fare rete. Essere parte sempre più attiva di una realtà così bella del panorama calcistico italiano è per noi motivo di orgoglio e un’opportunità per veicolare la nostra immagine e quella delle altre società della nostra “galassia”. La conoscenza e collaborazione con il Pordenone è iniziata con una partnership: un’esperienza più che positiva. Abbiamo conosciuto persone che condividono i nostri valori, in primis il presidente Mauro Lovisa. Compiere questo importante step è stato naturale. Vogliamo contribuire a far crescere sempre più il progetto neroverde. Un progetto che, oltre al campo e alla Prima squadra, mette al centro i giovani e il territorio».

Il presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa afferma: «L’ingresso di una realtà di livello come Omega è un segnale forte, una certificazione della serietà e dell’attrattività del progetto Pordenone. Ringrazio di cuore Franco, con cui da subito ci sono state grande intesa e amicizia, con i soci fondatori di Omega Pierluigi Pizzo e Michele Dittadi per la fiducia che ci hanno rinnovato con questo accordo. La nostra crescita passa dall’ampliamento della base sociale. Le porte sono aperte solo, però, a persone che condividano i nostri valori, umani e professionali».

Attiva dal 1985 su tutto il territorio nazionale con oltre 700 installazioni, Omega conta oggi 5 sedi, 3 centri di aggregazione professionale e un team di oltre 100 persone, ponendosi come partner di riferimento per la digital transformation delle imprese.