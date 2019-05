Pordenone Calcio: PordeNight – B Edition, il 30 maggio la grande festa per la promozione in B

Tutto pronto per la festa della storica promozione in serie B. L’evento PordeNight – B Edition, organizzato dal Pordenone Calcio con il Comune di Pordenone, andrà in scena giovedì 30 maggio in piazza XX Settembre, nel cuore pulsante della città.

Sul palco sfileranno tutti i campioni: calciatori, mister, staff e dirigenza.

Presenteranno la serata Marina Presello, giornalista di Skysport, e Fabio Pessotto, speaker neroverde.

La società convoca all’appuntamento tutta la città, i tifosi, le autorità regionali e di tutti i comuni della provincia, sponsor, associazioni sportive e non. Con un particolare invito rivolto agli ex neroverdi: la storia di oggi si è cominciata a scrivere ieri, con il contributo di tutti. Chi ha vestito la maglia neroverde (calciatori e allenatori della Prima squadra, collaboratori) sarà così ospite speciale. In queste ore la società contatterà quanti più ex neroverdi possibili: gli stessi possono a loro volta mettersi in contatto con il club, prenotando un posto in platea scrivendo a ufficiostampa@pordenonecalcio.com oppure chiamando il 3488234864 e comunicando i propri riferimenti e i campionati di militanza con il Pordenone.

L’occasione sarà anche un test per le celebrazioni del 2020, il Centenario del club. Viverlo in B sarà speciale.

P.G.