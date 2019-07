Pordenone Calcio: presentata oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20, la prima storica di serie B

PORDENONE – “FeBBre Neroverde, tifare Pordenone è contagioso”: è stata presentata oggi la campagna abbonamenti neroverde per la stagione 2019/20, la prima storica di serie B.

La campagna del Pordenone Calcio comincerà al centro sportivo Bruno De Marchi (ingresso zona bar) martedì 16 luglio con la prelazione. Fino a sabato 20 i soci del club, che hanno aderito al progetto PN2020, e gli abbonati 2018/19 potranno scegliere il proprio posto alla Dacia Arena – Stadio Friuli, sede delle gare dei ramarri in B. Da lunedì 22 luglio sarà attiva la vendita libera. Speciali scontistiche e riduzioni per i soci PN2020 (100 euro nei Distinti, 200 in Tribuna laterale e 350 in Tribuna centrale), i vecchi abbonati (risparmio in tutti i settori), gli abbonati dell’Udinese (con la Formula Friuli), gli studenti universitari (100 euro nei Distinti) e le famiglie. In particolare, con la tariffa Family nei Distinti il pacchetto (minimo 3 abbonati, entro il terzo grado di parentela) comprenderà una tessera intera da 160 euro, una ridotta da 130 euro, la terza e seguenti da 100 euro, l’Under 16 a 30 euro; nella Tribuna Laterale comprenderà una tessera intera a 280 euro, una ridotta da 220, la terza e seguenti da 200 euro, l’Under 16 a 50 euro. Chi non avesse la “Pn Card”, a cui è necessario associare l’abbonamento, potrà sottoscriverla al costo di 5 euro. Tutti gli abbonati del Pordenone potranno acquistare il biglietto delle gare casalinghe dell’Udinese a 10 euro nei settori Distinti e Tribuna laterale (16 gare; sono escluse quelle con Juventus, Inter e Milan).

Al centro De Marchi lo sportello abbonamenti sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30; il sabato dalle 10 alle 12.30.

Prezzi su www.pordenonecalcio.com/abbonamenti, per informazioni scrivere a biglietteria@pordenonecalcio.com.

P.G.