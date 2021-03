Pordenone Calcio: Ramarri in blu per la marcia della Fondazione Bambini e Autismo

PORDENONE – Anche quest’anno il Pordenone Calcio aderisce alla Marcia in Blu della Fondazione Bambini e Autismo Onlus.

Causa Covid, l’edizione 2021 non potrà svolgersi chiaramente nella sua formula tradizionale, ma l’associazione ha promosso una campagna per realizzarla comunque a distanza con partecipazione (foto mentre si marcia indossando qualcosa di blu) tramite Facebook e l’hashtag #MarciainBlu2021. Il club neroverde ha risposto presente facendo vestire a Musiolik, Zammarini e Butić una speciale t-shirt blu dedicata all’iniziativa e cambiato l’immagine profilo sui propri social con la versione del logo in blu e la scritta #autismfriendly. Perché è importante essere autism friendly non solo nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, in calendario il 2 aprile, ma ogni giorno.

P.G.