Pordenone Calcio: ufficiale, la serie B si giocherà alla Dacia Arena di Udine

PORDENONE – Il Pordenone Calcio disputerà le gare casalinghe della stagione 2019/2020, prima storica di Serie B, alla Dacia Arena di Udine.

L’accordo è stato sancito dai vertici di Udinese e Pordenone: la documentazione è stata inviata alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc.

«Siamo molto felici di accogliere alla Dacia Arena il Pordenone Calcio per questo storico esordio in Serie B – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino – quando abbiamo realizzato questo nostro nuovo stadio l’abbiamo fatto con l’obiettivo che diventasse casa di tutti gli sportivi del Friuli Venezia Giulia e l’accordo firmato con la società neroverde sancisce questa vocazione. Il Presidente Lovisa ci ha manifestato questa esigenza della sua società e ci siamo adoperati subito per trovare una soluzione ottimale, è con piacere quindi che diamo il benvenuto al Pordenone e ai suoi tifosi alla Dacia Arena».

Mauro Lovisa, Presidente del Pordenone Calcio, dichiara:

«Ringraziamo di cuore la famiglia Pozzo e tutta l’Udinese per la disponibilità assicurata sin dal primo contatto. In attesa della costruzione della nostra nuova casa sarà un onore giocare come ospiti, e non come meri affittuari, in uno degli stadi più belli d’Europa. Un gioiello di comfort, a misura di tifoso. Siamo consapevoli che i nostri sostenitori dovranno fare qualche sacrificio, ma la fede neroverde e questa prima incredibile serie B – da vivere intensamente – saranno più forti della distanza. Come società verremo loro incontro proponendo servizi ad hoc. La continuità tecnica con mister Tesser, le conferme dell’ossatura della squadra e la possibilità di giocare in uno stadio come la Dacia Arena sono i capisaldi per affrontare la B con idee chiare, un progetto forte e serio».

P.G.