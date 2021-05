Pordenone Calcio, Zuzzi: “Dopo la panchina, ci aspettiamo i balconi neroverdi”

PORDENONE – Ripartire dalle cose positive. E’ il mantra del direttore dell’Area Tecniva neroverde Matteo Lovisa. E a margine dell’incontro di ieri al centro sportivo De Marchi, dice la sua anche il presidente onorario del Pordenone, Gianpaolo Zuzzi. Al “Grillo parlante” non è certo sfuggita la presenza della panchina neroverde collocata in via Mazzini dalla giunta guidata dal sindaco Alessandro Ciriani.

“Una bella iniziativa – sorrideinterpellato da Il Gazzettino di Pordenone -. Tanto che mi aspetto in futuro una città sempre piu'”ammantata” di neroverde. Penso, per esempio, ai balconi pubblici del centro storico e dintorni. Sarebbe simpatico vederne alcuni con i nostri colori sociali, in una sorta di galleria a cielo aperto, con la cittò pronta ad “abbracciare” idealmente la squadra che porta il suo nome e la rappresenta sul campo di calcio”.

Se poi anche qualche privato, tifoso o no, volesse assoociarsi all’idea, Zuzzi ne sarebbe felice.