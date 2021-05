Pordenone e le sfide del Pnnr aprono il 29 maggio Festival Resilienza

PORDENONE – Entra nel vivo domani, sabato 29 maggio, dalle 9.15, il Festival della Resilienza, evento inserito nel più ampio progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” promosso dal Comune di Pordenone in partenariato con l’Azienda Speciale ConCentro della Camera di Commercio di Pordenone – Udine.

Primo step di questa due giorni è un’ampia riflessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19. È importante domandarsi se il territorio di Pordenone sia pronto a cogliere queste opportunità e quali strategie sia necessario mettere in atto per sfruttare al meglio questa occasione. Ebbene: quali sono le sfide specifiche di questo territorio? Come orientare l’ecosistema imprenditoriale e sociale per essere sempre di più equo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa, con un ambiente sano e in grado di essere resiliente ai cambiamenti climatici? A questi quesiti proveranno a dare risposte Alessandro Ciriani – Sindaco Comune di Pordenone, Giovanni Da Pozzo – Presidente Camera di Commercio Pn – Ud, Silvano Pascolo – Amministratore Unico di ConCentro, Enzo Risso – Direttore scientifico IPSOS, Michelangelo Agrusti – Presidente Confindustria Alto Adriatico e Renato Pujatti – Presidente Pordenone Fiere.

Il Festival della Resilienza è uno dei primi eventi proposti in città per incontrarsi nel rispetto delle norme anti-contagio, partecipare ad attività culturali e ludiche e discutere insieme, come accadrà per l’appunto domattina, sui temi dell’economia, della mobilità, del turismo, della cultura, della coesione e dell’inclusione sociale alla luce delle sfide future del mondo post-pandemico. Nel chiostro della biblioteca saranno presenti artisti e musicisti proposti dalla scuola Polinote – da Michela Grena a Francesco Bearzatti, dai Bedroom Symphonies agli Osian duo – attori e compagnie teatrali locali – Ortoteatro e la Storica Società Operaia di Pordenone con Mi go talent – e l’imperdibile duo comico I Papu. In sala Degan si svolgeranno 6 laboratori di robotica per bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Gli organizzatori informano che sono sold-out l’evento con i Papu di domani, 29 maggio e che, sempre per quanto riguarda l’esibizione del due pordenonese prevista per domenica, sono ancora disponibili pochissimi posti a sedere.

Presenza e streaming. Chi desidera partecipare in presenza – diversamente potrà seguire la diretta streaming sulla pagina FB di ConCentro – deve obbligatoriamente prenotarsi perché i posti disponibili sono estremamente limitati. Per farlo è disponibile il calendario pubblicato sul sito www.pordenoneresiliente.it. Per qualunque informazione sul festival è possibile contattare: informazioni@pordenoneresiliente.it