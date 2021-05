Pordenone e Treviso assieme per iniziative culturali e turistiche

PORDENONE – Le nostre città sono vicine e affini e assieme vogliamo sviluppare progetti di scambio e collaborazione, specie in campo culturale e turistico».

Così i sindaci di Pordenone, Alessandro Ciriani, e di Treviso, Mario Conte (che è anche presidente Anci Veneto), che si sono incontrati oggi in Municipio a Pordenone. Un incontro cordiale per porre le basi per un’alleanza tra le due città che verrà meglio definita nelle prossime settimane. Sarà stilato un documento di collaborazione, un primo passo che potrà successivamente essere ampliato e sviluppato. L’idea di fondo è creare un asse che porti vantaggi reciproci.

Si pensa per esempio alla promozione congiunta di determinati eventi, come per esempio mostre e concerti, e a estendere in entrambe le città alcuni degli appuntamenti culturali e di intrattenimento che rientrano nelle rassegne cittadine, in modo che chi risiede nel trevigiano sia invitato a venire a Pordenone e viceversa. In tal modo, peraltro, Pordenone entrerebbe in un circuito turistico-culturale che ingloba anche altri capoluoghi veneti, da Vicenza a Verona.

Per Ciriani «quella tra Pordenone e Treviso è una sintonia non solo istituzionale, ma che di fatto riguarda già i due territori e le due comunità». A suggello dell’incontro Ciriani ha regalato al suo omologo la pubblicazione «Pordenone città d’acqua e di cultura», numero monografico della prestigiosa rivista «Venezieuropa».