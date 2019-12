Pordenone Experience, il De Sacchis come non l’avete mai visto

PORDENONE – Il Pordenone come non lo avete mai visto, proposto con i virtuosismi e le taglienti risoluzioni della visual-technology più spinta: è il percorso multimediale ad alto impatto scenico ed emozionale, fatto di vivide immagini elettroniche, luci, suoni e video che raccontano le opere inamovibili di Giovanni Antonio de’ Sacchis, rendendo l’esposizione inclusiva ed accessibile a tutti i visitatori.

Pordenone Experience, questo il nome della mostra in corso di svolgimento in Galleria Harry Bertoja fino al 16 febbraio – è un’iniziativa del Comune cittadino in collaborazione con ConCentro, l’azienda speciale della Cciaa di Pordenone – Udine che ha contribuito con un finanziamento del progetto Tourism4All nell’ambito del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020.

Il progetto muove dall’esigenza di offrire l’opportunità di apprezzare dettagli delle opere dell’artista rinascimentale con un punto di definizione straordinario e di raggiungere al contempo le opere medesime che diversamente, stante la loro collocazione in luoghi privi di caratteristiche di accessibilità, non potrebbero essere viste.

Foto: Danilo Rommel