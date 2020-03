Pordenone, incendio in un terrazzino

PORDENONE – Tre squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, con autobotte ed autoscala, sono state inviate per un presunto incendio appartamento in via Martelli a Pordenone.

I vigili, appena giunti sul posto, hanno immediatamente capito che il fumo che sembrava fuoriuscire dalle finestre del terrazzino di un appartamento al primo piano, in realtà era originato da un principio d’incendio causato da dei mozziconi di sigaretta in un contenitore esterno che veniva prontamente spento.

Sul posto anche due volanti della Polizia di Stato.