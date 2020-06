Pordenone Pedala 2020 rinviata al 5 settembre 2021

PORDENONE – La Pordenone Pedala 2020 è stata rinviata al 5 settembre 2021.

La decisione presa dal comitato organizzatore dopo aver esaminato la situazione sanitaria legata al Coronavirus, è stata resa nota questa mattina, martedì 30 giugno, in una conferenza stampa che si è svolta nel municipio di Pordenone.

“Una rinuncia difficile – commenta Luigi Tomadini, presidente dell’Associazione che organizza la gara ciclo turistica aperta a tutti – in 47 anni non era mai successo prima, ma abbiamo pensato che una manifestazione aperta a tutte le famiglie, impostata sulla sicurezza, non poteva avere luogo in questa difficile situazione”.