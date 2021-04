Pordenone polo di eccellenza viticoltura. Terza edizione Rive dal 10 al 12 novembre

PORDENONE – Si allarga la famiglia di R.I.V.E., Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia di Pordenone Fiere. FEDERACMA, Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali dei Commercianti Macchine e delle ACMA Territoriali di cui UNACMA è l’UNIONE che rappresenta i commercianti di Macchine Agricole, affiancherà FEDERUNACOMA Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura come partner organizzativo della terza edizione della manifestazione in programma alla Fiera di Pordenone il 10, 11, 12 novembre 2021.

La partnership tra Pordenone Fiere e le associazioni nazionali di riferimento di costruttori e rivenditori di macchine per l’agricoltura accredita ancora di più R.I.V.E. come piattaforma di eccellenza a livello nazionale ed internazionale per uno dei settori più trainanti dell’economia italiana: l’industria vitivinicola.

Si formalizza così, con un accordo pluriennale sottoscritto da Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere e Roberto Rinaldin presidente FEDERACMA, una collaborazione che di fatto è sempre stata operativa fin dalla prima edizione della manifestazione e che mira ad obiettivi crescenti per la promozione reciproca dei partner e lo sviluppo di R.I.V.E.

FEDERACMA avrà l’incarico di promuovere la manifestazione tra i propri associati e organizzare visite di gruppo da tutta Italia al Salone all’interno del quale avrà uno spazio dedicato per presentare le proprie attività a visitatori ed espositori. Il battesimo di questa alleanza è in programma il 27 aprile durante una conferenza stampa on line alla quale sono chiamati ad intervenire oltre ai 3 partner, Renato Pujatti, presidente Pordenone Fiere, Alessandro Malavolti presidente FEDERUNACOMA e Roberto Rinaldin presidente FEDERACMA, anche i vertici istituzionali del settore agricolo: Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali e Stefano Zannier, Assessore Regionale alle risorse agroalimentari e forestali del Friuli Venezia Giulia.

Il contesto

La Fiera di Pordenone si trova nel cuore di un polo vitivinicolo che nasce da un contesto geografico e ambientale molto favorevole. Da una parte la tradizione vivaistica di eccellenza nella produzione di barbatelle: oltre il 90% della produzione mondiale delle giovanissime piante di vite già innestate e pronte per essere piantate proviene proprio dalla provincia pordenonese.

Dall’altra Pordenone è città baricentrica di quell’area, il Nordest, che da sola produce un quarto del vino in Italia. Nel 2019 con i suoi 1.595.272 di ettolitri il Friuli Venezia Giulia detiene il 3% circa della quota nazionale di produzione di vino, mentre il Veneto con 11.33452 di ettolitri prodotti raggiunge il 22% del totale italiano. Ci troviamo quindi all’interno di un tessuto economico strutturato e in continuo sviluppo che ben rappresenta l’intera filiera vitivinicola “dal campo alla bottiglia” coinvolgendo una grande varietà di operatori professionali: vivaisti, viticoltori, cantine sociali, consorzi di produzione, enologi, vinificatori, distributori.

La manifestazione

È in questo contesto che, dal 2017 si è sviluppata R.I.V.E., la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia progettata per essere non solo un’occasione di business e di incontro commerciale tra gli operatori del settore vitivinicolo ma anche un momento di aggiornamento per le aziende del settore su tutte le innovazioni in campo tecnico e tecnologico per la viticoltura, il trattamento dell’uva, la vinificazione, la commercializzazione del vino. E’ questo il topic di ENOTREND, uno spazio organizzato in collaborazione con Fondazione Friuli, dedicato a workshop, approfondimenti e seminari sulle nuove tendenze in tema di cultura della vite, innovazioni tecniche, ricerca & sviluppo. Motore del cuore scientifico della manifestazione è un comitato composto da studiosi provenienti da quotati istituti di ricerca e prestigiose università italiane incaricato di definire temi, programmi e contributi degli incontri tecnici che affiancano l’esposizione commerciale di R.I.V.E. Contenuti che sono anche fruibili on line nel blog.enotrend.it

Spiega Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere: “R.I.V.E. è l’unico appuntamento italiano dedicato all’intera filiera della viticoltura ed enologia. Fin dall’inizio la nostra volontà è stata quella di realizzare un evento non solo di natura commerciale ma che accendesse i riflettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia del futuro, con un focus sulle potenzialità della ricerca genetica applicata, argomenti che sono stati al centro di importanti incontri tecnici.

Dopo due edizioni R.I.V.E. è già diventata una manifestazione di riferimento per gli operatori della filiera: l’importante collaborazione con FEDERUNACOMA prima e FEDERACMA ora, permetterà a R.I.V.E. di entrare nel circuito europeo delle fiere di settore, aumentando la sua attrattività internazionale a supporto del Made in Italy.”.