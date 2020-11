Pordenone terza nella classifica Il Sole 24 Ore su qualità ambientale

PORDENONE – La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità ambientale delle città fa migliorare Pordenone di una posizione e la città sil Noncello ora si piazza terza.

“La settimana inizia con una buona notizia. Anche quest’anno Pordenone fa un balzo in avanti in questa autorevole classifica. E’ una bella soddisfazione ed è motivo di gratificazione tanto per l’amministrazione comunale quanto per i cittadini, perché se raggiungiamo questi risultati lo dobbiamo alla collaborazione tra istituzioni e abitanti di Pordenone”.

E’ quanto scrive il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani.

“La classifica – sottolinea – si basa su tanti parametri, dalla mobilità sostenibile al consumo di suolo, dal verde urbano al numero di alberi, dalla gestione dei rifiuti la dispersione idrica.

Per noi è anche uno stimolo per vedere non solo i punti di forza, ma anche quelli critici. Il peggiore riguarda quello della depurazione, ma ciò giustifica i tanti cantieri che abbiamo aperto in città proprio per realizzare le fognature e colmare questo gap, evitando che i reflui inquinino rogge e corsi d’acqua.

Non ci sediamo sugli allori e non facciamo trionfalismi, ma possiamo dire che è una bella risposta alle tante polemiche pretestuose che si sono succedute in questi anni. Di anno in anno Pordenone migliora in qualità della vita e in qualità ambientale, ed è un successo davvero di tutti”.