Pordenonese, diversi interventi per incendi

PORDENONE -Giornata intensa, il 30 marzo, per i vigili del fuoco del comando di Pordenone. Al momento, in serata, molte squadre sono attive in due incendi a Pasiano di Pordenone e Brugnera.

Nel primo caso una legnaia adiacente a una struttura sta interessando dalle 16:45 n. 5 automezzi (2 APS, 2 ABP, carro NBCR per il cambio bombole degli operatori) provenienti dalla sede di Pordenone e quella di Motta di Livenza, in rinforzo dal vicino comando di Treviso.

Nel secondo un incendio ha interamente coinvolto un’abitazione isolata a tre piani. Sul posto stanno operando dalle 21:33 squadre provenienti da San Vito al Tagliamento e Conegliano (TV) con 2 APS, 2ABP e 1 Autoscala.

Prima di questi eventi la squadra di San Vito era già stata coinvolta in altri due incendi di canne fumarie di abitazioni, rispettivamente a Fiume Veneto (via Maglio, loc. Bannia, ore 18:10) e Sesto al Reghena (via Fontane, ore 19:35).

Un altro incendio, infine, si è sviluppato alle 21:07 a Sacile, dove una lavatrice ha preso fuoco. Su posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Maniago, visto che tutte le altre squadre disponibili al territorio era coinvolge negli altri interventi.