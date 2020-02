Possesso droga, arrestato un cittadino albanese

PORDENONE – Ieri pomeriggio, giovedì 30 gennaio, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone in servizio sull’autostrada A28, nel territorio del comune di Sacile, ha proceduto all’arresto del cittadino albanese D. J. Di anni 30 residente in Albania e domiciliato in Italia a Sacile.

L’arresto è intervenuto in quanto in capo al soggetto risultava pendente un provvedimento di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Durazzo perché condannato da quell’Autorità a 4 anni e 8 mesi di detenzione, dopo che nel corso di un controllo stradale era stato trovato in possesso di un carico di oltre 300 Kg di cannabis.

Dopo la conferma della persistenza del provvedimento con l’Interpol presso il Ministero dell’Interno e la conferma dell’identità della persona attraverso gli accertamenti presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Pordenone, e dopo le verifiche personali e domiciliari in collaborazione con il personale della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pordenone, a disposizione del Presidente della Corte d’Appello presso la Procura Generale di Trieste, per le procedure di cui agli articoli 715 e 716 del codice di procedura penale.