Poste, annullo speciale per Incontriamoci a Pn

PORDENONE – In occasione della 35.a edizione di “Incontriamoci a Pordenone”, Poste Italiane sarà presente con un annullo filatelico temporaneo.



Il timbrofigurato sarà disponibile domenica 20 ottobre, dalle 8.30 alle 17.30, presso l’ex Biblioteca civica, in Piazza della Motta 14, a Pordenone.

Con l’annullo speciale saranno timbrate le corrispondenze presentate direttamente allo sportello e quelle spedite, in tempo utile, allo Sportello Filatelico dell’ufficio postale di Pordenone, in via Santa Caterina 10.