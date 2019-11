Poste, francobollo dedicato a Giovanni Antonio Il Pordenone

PORDENONE – In occasione della mostra internazionale dedicata al Rinascimento (25 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020) e focalizzata sulla figura di Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, l’Amministrazione Comunale di Pordenone valorizza la figura e l’opera di questo straordinario artista, che ha avuto esiti in tutta Europa.

I suoi capolavori verranno proposti insieme con quelli di altri maestri del periodo come Giorgione, Tiziano, Lotto, Romanino, Correggio, Jacopo Bassano e Tintoretto.

Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone (Pordenone 1483/84 – Ferrara 1539) Nasce a Pordenone intorno al 1483-84 da Angelo, un magister murarius originario di Corticelle nel bresciano, e da Maddalena, di ignoto casato.

Vasari afferma: “si mostrò nella pittura sì valoroso, che le sue figure appariscon tonde e spiccate dal muro” (1568). La sua formazione, avvenuta in ambito locale, risente degli influssi di Gianfrancesco da Tolmezzo, Pietro da Vicenza e altri artisti friulani del tempo. Tuttavia egli seppe guardare ben presto oltre i confini regionali e soprattutto in direzione di Venezia, dominata allora dalle figure di Giorgione e dei suoi “creati”, Tiziano e Sebastiano del Piombo.

Attivo nell’area pordenonese, la sua prima opera è probabilmente da individuarsi nel ciclo di affreschi della chiesa campestre di Marzinis, cui ha fatto seguito nel 1506 il trittico per la chiesa di Santo Stefano a Valeriano (prima opera firmata e datata) e qualche tempo dopo l’importante ciclo nel coro della chiesa di San Lorenzo a Vacile.

Nei primi anni del secondo decennio il Pordenone è impegnato per i conti di Collato nella decorazione della cappella vecchia del castello di San Salvatore, presso Susegana, mentre tra il 1512 e il 1518 realizza numerose altre opere sia a Pordenone e in Friuli sia nella Marca Trevigiana. Meritano di essere ricordate la pala della parrocchiale di Vallenoncello (1512-1513), la pala di Susegana (1513-1514), gli affreschi di Villanova (1514), la pala della Madonna della Misericordia, commissionata nel 1515 per il duomo pordenonese.

Gli esiti più innovativi sono tuttavia rappresentati dal grandioso ciclo con storie della Passione di Cristo, eseguito tra il 1520 ed il 1522 nella cattedrale di Cremona. Dell’attività immediatamente successiva restano importanti testimonianze a Spilimbergo (portelle dell’organo, 1524) e a Pordenone (frammenti d’affresco per la chiesa di San Francesco e la superstite preziosa testimonianza della sagoma di San Giovanni dolente).

Verso la fine degli anni venti decora a Venezia il coro (distrutto) della chiesa di San Rocco e le portelle di un armadio per argenti molto ammirate dai contemporanei.

Tra il 1530 ed il 1532 opera in Santa Maria di Campagna a Piacenza e nella chiesa dei Francescani a Cortemaggiore. A Pordenone ritorna per realizzare per il duomo la pala di San Marco (1533-1535) e gli scomparti del fonte battesimale (1534 circa). Dal 1535 si stabilisce a Venezia, assumendo importanti incarichi, tra cui la decorazione di alcune sale di palazzo Ducale, e diventando il principale antagonista di Tiziano.

Su invito del duca Ercole II d’Este si reca a Ferrara, nel dicembre del 1538, per approntare una serie di cartoni preparatori per arazzi: ma qui morirà, “assalito da gravissimo affanno di petto”, intorno al 12-13 gennaio 1539.