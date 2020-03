PORDENONE – Gli orari degli uffici postali sono stati rivisti ed estesi in vista dell’avvio del pagamento delle pensioni: in Friuli Venezia Giulia da domani 26 marzo al primo aprile saranno operativi 6 giorni su 6 ben 122 uffici postali e in modo alternato 120.

La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni sarà consultabile sul sito aziendale www.poste.it.