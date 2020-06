Poste italiane, un altro passo verso la normalitá

PORDENONE – Da oggi, 16 giugno, l’attesa del proprio turno può essere effettuata all’interno dei locali di 17 Uffici Postali del Friuli Venezia Giulia: 6 a Pordenone (Azzano Decimo, Fiume Veneto, Pordenone via Montereale, Poste centrali Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento), 6 a Trieste (Poste centrali di Trieste, Muggia, uffici postali cittadini di via Settefontane, Piazza Verdi, via Pascoli, Via Marconi), 2 a Gorizia (Poste centrali di Gorizia e Monfalcone) e 3 a Udine (Poste centrali di Udine, Feletto Umberto e Codroipo).

