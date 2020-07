Poste, lavori per ufficio postale Brugnera

PORDENONE – Poste Italiane comunica che da mercoledì 8 a lunedì 13 luglio l’Ufficio Postale di via Ungaresca 12/A, a Brugnera, sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Prata di Pordenone, sito in via Roma 107, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35; all’Ufficio Postale di Tamai, sito in via Santa Margherita 11, aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:20 alle 13:45; all’Ufficio Postale di Sacile, sito in via Cavour 26, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8: 20 alle 19:05 e il sabato fino alle 12:35. Durante la chiusura sarà disponibile presso l’Ufficio Postale di Prata di Pordenone uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’ufficio di Brugnera.

La sede di via Ungaresca 12/A riaprirà martedì 14 luglio secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.