Premio giornalistico Simona Cigana torna con premiazioni “in presenza”

PORDENONE – Ormai è conto alla rovescia per il “Premio Simona Cigana” il concorso giornalistico nazionale annuale, multimediale, multilingue del Circolo della Stampa di Pordenone. Riguarda la premiazione dell’edizione 2019-2020 e la chiusura dell’edizione 2020-2021: una duplice festa pubblica.

Edizione 2019-2020. Formalmente si è chiusa nel dicembre scorso con la proclamazione dei vincitori, ma non è stata archiviata perché le limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19 non hanno consentito la cerimonia “in presenza” per la consegna dei premi.

In considerazione del deciso miglioramento del contagio e della progressiva caduta delle limitazioni, il Circolo della stampa deciderà in questi giorni sulla data dell’evento che si verificherà quasi certamente tra fine giugno e inizio luglio.

«Il significato di questa vera e propria festa del mondo dei media, in particolare giornalisti e destinatari dell’informazione – puntualizza il presidente Pietro Angelillo – è duplice: celebrare Simona Cigana, la giovane giornalista avianese scomparsa prematuramente, alla quale il Premio è intitolato, e richiamare l’attenzione sulla nostra categoria, sulla stampa libera e democratica, sul diritto-dovere di informare e di essere informati in maniera corretta, al riparo dalle fake news e dall’esasperazione di un linguaggio che spesso altera e travisa la stessa sostanza delle notizie».

La festa di chiusura di ogni edizione offre anche la possibilità di ringraziare sponsor, patrocinatori e sostenitori a vario titolo del Premio giornalistico pordenonese. Gli sponsor sono la Bcc Pordenonese e Monsile, la Famiglia Cigana, i Comuni di Aviano e di San Vito al Tagliamento, la Confartigianato Pordenone, la sezione pordenonese dell’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro). Numerosi i patrocinatori, a partire dall’Ordine e dal sindacato dei giornalisti, per arrivare alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Comune di Pordenone, al Coni, a Domovip Europa, Coldiretti Pordenone, Carta Pordenone e tanti altri.

Edizione 2020-2021. Anche in questo caso, il prossimi giorni rappresentano il periodo decisivo. I servizi giornalistici a concorso devono essere quelli pubblicati tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021. La consegna, a mezzo di posta tradizionale o di posta elettronica, dovrà avvenire entro il 10 luglio successivo. In merito, ogni indicazione è reperibile sul Bando/Regolamento pubblicato nel sito web www.stampa-pordenone.it.

Resta una costante anche la materia dei servizi giornalistici, il Friuli Venezia Giulia, sia come entità a se stante, sia come parte del contesto nazionale e internazionale.

Le Categorie concorsuali sono quelle di sempre: Inchiesta, Sport, Economia/Artigianato, Sociale/Infortuni sul lavoro, Turismo Avianese. Fuori concorso saranno premiati anche libri di giornalisti e testate giornalistiche.