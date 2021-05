Premio Malattia della Vallata sospeso. Confermato a settembre premio Cappello

PORDENONE – «A causa del permanere dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19, l’edizione 2021 del Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata è sospesa; è invece confermato il “Premio Pierluigi Cappello” IV edizione la cui premiazione si terrà nell’ambito della XXII edizione di pordenonelegge.it in programma dal 15 al 19 settembre 2021 a Pordenone».

Ad annunciarlo è Maurizio Salvador, Presidente del Comitato organizzatore. L’iniziativa culturale, per il suo livello nazionale, è entrata di diritto tra gli appuntamenti di rilievo regionale e Barcis è diventata “luogo di poesia”.

Il “Premio Pierluigi Cappello” nasce nel 2018 nell’ambito del “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata” per ricordare il grande poeta friulano, per diversi anni componente della giuria del Premio Malattia e come omaggio alla sua poesia.

Il Premio si articola in due sezioni: una riservata a un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue minoritarie edito da maggio 2020 a maggio 2021; l’altra a un libro di poesie per bambini e ragazzi (0-13 anni) in lingua italiana o nei dialetti e nelle lingue minoritarie sempre edito nello stesso periodo.

I libri verranno selezionati e premiati a insindacabile giudizio del Comitato composto da Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Valentina Gasparet, Roberto Malattia, Maurizio Salvador, Christian Sinicco, Gian Mario Villalta, Giacomo Vit.

Il “Premio Pierluigi Cappello” è organizzato dal Comune di Barcis e dalla Pro Barcis, in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it e il Circolo Culturale Menocchio, con il sostegno della famiglia Malattia e di Gialean.